Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой назвал дерби со «Спартаком» одним из самых эмоциональных матчей сезона, передает РИА Новости. По его словам, армейцы заслуженно победили в игре 11-го тура Российской премьер-лиги.
Мы заслуженно выиграли. Во втором тайме было тяжело. «Спартак» наплывом атаковал, но мы хорошо оборонялись. <...> Это один из эмоциональных матчей. Рад, что мы сегодня победили. Российский футбол становится интереснее — забивается много голов, — поделился Круговой.
Защитник также сравнил столичное дерби с противостоянием ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что матчи со «Спартаком» имеют особый накал.
В воскресенье, 5 октября, ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Круговой отдал результативную передачу Кириллу Глебову и забил третий мяч своей команды.
Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признал, что, несмотря на три быстрых гола в ворота «Спартака», его команда играла неидеально. Он отметил недостаток спокойствия, ошибки в прессинге и потери мячей, а также указал на полученные травмы Тамерлана Мусаева и Игоря Акинфеева.