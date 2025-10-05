Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 21:34

Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»

Круговой: дерби со «Спартаком» оказалось одним из самых эмоциональных

Данил Круговой Данил Круговой Фото: РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой назвал дерби со «Спартаком» одним из самых эмоциональных матчей сезона, передает РИА Новости. По его словам, армейцы заслуженно победили в игре 11-го тура Российской премьер-лиги.

Мы заслуженно выиграли. Во втором тайме было тяжело. «Спартак» наплывом атаковал, но мы хорошо оборонялись. <...> Это один из эмоциональных матчей. Рад, что мы сегодня победили. Российский футбол становится интереснее — забивается много голов, — поделился Круговой.

Защитник также сравнил столичное дерби с противостоянием ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что матчи со «Спартаком» имеют особый накал.

В воскресенье, 5 октября, ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Круговой отдал результативную передачу Кириллу Глебову и забил третий мяч своей команды.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признал, что, несмотря на три быстрых гола в ворота «Спартака», его команда играла неидеально. Он отметил недостаток спокойствия, ошибки в прессинге и потери мячей, а также указал на полученные травмы Тамерлана Мусаева и Игоря Акинфеева.

футболисты
ЦСКА
Спартак
мнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После громких взрывов белгородцы обнаружили отсутствие электричества и воды
Штраф за парковку в Перми: способы оплаты и процедура оспаривания
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех
На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО
Во Франции устроили рокировку в экономическом и оборонном блоках
Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС
«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон
Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»
Отключения света, котел в Покровске: новости СВО вечером 5 октября
Россияне завоевали более 100 золотых медалей на Играх стран СНГ
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область и ранили ребенка
Аэропорт Тамбова временно закрылся
Израиль сделал заявление в ответ на обвинения Греты Тунберг
«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ
Эксперты указали на интересную тенденцию в ценах на столичное жилье
Стало известно, зачем на Украине пытались «мобилизовать» кота
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.