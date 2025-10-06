Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:55

Путин распорядился о назначении двух заместителей директора ФСИН

Путин назначил генерал-майоров Кочукова и Шмидко заместителями директора ФСИН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Генерал-майор Андрей Кочуков и генерал-майор Андрей Шмидко назначены заместителями директора ФСИН, с таким указом президента России Владимира Путина можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовой информации. Документ обрел силу со дня его подписания главой государства.

Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича — заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — сказано в нем.

Ранее сообщалось, что кандидатура временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области на данный момент еще не определена. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующий указ будет опубликован по мере его появления.

Также Песков сообщил, что внуки Путина тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. По его словам, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день. Глава государства родился 7 октября.

Владимир Путин
назначения
ФСИН
указы
