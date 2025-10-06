Путин распорядился о назначении двух заместителей директора ФСИН Путин назначил генерал-майоров Кочукова и Шмидко заместителями директора ФСИН

Генерал-майор Андрей Кочуков и генерал-майор Андрей Шмидко назначены заместителями директора ФСИН, с таким указом президента России Владимира Путина можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовой информации. Документ обрел силу со дня его подписания главой государства.

Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича — заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — сказано в нем.

