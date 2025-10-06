Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:47

Названы выгодные направления для отдыха компанией в новогодние праздники

«Яндекс Путешествия»: компании смогут выгодно отдохнуть в Новгородской области

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Новгородская, Воронежская и Свердловская области стали самыми выгодными направлениями для группового отдыха в новогодние праздники, сообщили NEWS.ru в сервисе «Яндекс Путешествия». По данным платформы, количество бронирований отелей и апартаментов для компаний из трех и более взрослых увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о тренде на коллективный отдых.

Наиболее привлекательные цены сложились в Новгородской области, где стоимость проживания снизилась на 22%, а также в Воронежской (падение на 15%) и Свердловской областях (снижение на 14,6%). Аналитики сервиса также отмечают, что оптимальное время для бронирования — первая половина октября, начало ноября и период непосредственно перед новогодними праздниками, когда цены снижаются на 20-30%.

Согласно данным сервиса, россияне предпочитают бронировать жилье для группового отдыха заранее — в среднем за три месяца до поездки. В указанные периоды средняя цена за ночь снижается на 20-30%, что делает групповые путешествия особенно экономически привлекательными.

Ранее стало известно, что спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов увеличился в пять раз. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 года по февраль 2026-го. Показатель демонстрирует рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

компании
отдых
Россия
праздники
Новый год
путешествия
