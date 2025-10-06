Власти хотят освободить разоренных из-за ВСУ аграриев от налогов

Изменения в Налоговый кодекс, призванные помочь земледельцам из граничащих с Украиной областей, если их хозяйства понесли убытки в результате нападения, были утверждены во втором чтении сегодня, 6 октября, комитетом Госдумы по бюджету и налогам, рассказал NEWS.ru член комитета Сергей Чижов. Многие фермеры Белгородской, Брянской и Курской областей, в которых проводится контртеррористическая операция, понесли большой ущерб, их дома и хозяйства частично или полностью уничтожены, отметил депутат.

Есть льготный статус «сельскохозяйственный товаропроизводитель», который разрешает не платить часть налогов. И пострадавшие от нападений ВСУ аграрии рискуют не по своей вине потерять эту льготу. По правилам, чтобы сохранять статус, фермер должен 70% доходов получать от продажи собственной продукции. Но пострадавшим от терактов фермерам порой просто приходится покупать сырье у чужих компаний. То есть формально не попадают под такой статус, – отметил он.

По словам депутата, одобренный на заседании комитета законопроект сохранит льготу для земледельцев из районов, где проводится КТО. Однако такой сценарий реализуется при двух условиях: если таким статусом они уже обладали до 2024 года и если местные власти констатируют, что данное предприятие действительно понесло убытки в результате нападения или теракта.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали фермеров в Рыльском районе Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, один из них госпитализирован с ранениями средней тяжести.