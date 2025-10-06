Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:45

Власти хотят освободить разоренных из-за ВСУ аграриев от налогов

Депутат Чижов: пострадавших от ВСУ фермеров приграничья поддержат льготами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Изменения в Налоговый кодекс, призванные помочь земледельцам из граничащих с Украиной областей, если их хозяйства понесли убытки в результате нападения, были утверждены во втором чтении сегодня, 6 октября, комитетом Госдумы по бюджету и налогам, рассказал NEWS.ru член комитета Сергей Чижов. Многие фермеры Белгородской, Брянской и Курской областей, в которых проводится контртеррористическая операция, понесли большой ущерб, их дома и хозяйства частично или полностью уничтожены, отметил депутат.

Есть льготный статус «сельскохозяйственный товаропроизводитель», который разрешает не платить часть налогов. И пострадавшие от нападений ВСУ аграрии рискуют не по своей вине потерять эту льготу. По правилам, чтобы сохранять статус, фермер должен 70% доходов получать от продажи собственной продукции. Но пострадавшим от терактов фермерам порой просто приходится покупать сырье у чужих компаний. То есть формально не попадают под такой статус, – отметил он.

По словам депутата, одобренный на заседании комитета законопроект сохранит льготу для земледельцев из районов, где проводится КТО. Однако такой сценарий реализуется при двух условиях: если таким статусом они уже обладали до 2024 года и если местные власти констатируют, что данное предприятие действительно понесло убытки в результате нападения или теракта.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали фермеров в Рыльском районе Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, один из них госпитализирован с ранениями средней тяжести.

фермеры
изменения
льготы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.