Опрос показал бедственное положение немецкого автопрома

Более 60% поставщиков комплектующих для немецкого автопрома намерены сократить персонал в Германии, следует из опроса VDA. Исследование проводилось с 1 по 22 сентября и охватило 158 предприятий малого и среднего бизнеса, включая производителей автозапчастей, автобусов и прицепов.

Большинство компаний планируют отложить или полностью отказаться от инвестиций в немецкие заводы. Почти треть участников опроса собираются перенаправить средства на финансирование зарубежных производственных площадок. Лишь 2% респондентов сообщили о готовности увеличить инвестиции в производство внутри страны.

Каждая вторая компания оценивает свое финансово-экономическое положение как неблагополучное или критическое. Положительно о своем состоянии высказались лишь 11% опрошенных, однако в начале года таких было 19%. Почти 60% предпринимателей не рассчитывают на скорое улучшение ситуации на рынке, тогда как 21% надеется на позитивные сдвиги.

Ранее на Горьковском автозаводе опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников. В пресс-службе ГАЗа заявили, что текучесть кадров и укомплектованность штата находятся на нормальном уровне. На предприятии отметили, что социальный пакет для работников остается одним из лучших в регионе.