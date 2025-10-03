Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 20:22

Представители ГАЗ раскрыли подробности ситуации с массовыми увольнениями

ГАЗ опроверг данные о массовых увольнениях на заводе

В сборочном цехе на автомобильном заводе ГАЗ В сборочном цехе на автомобильном заводе ГАЗ Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сведения о массовых увольнениях сотрудников на Горьковском автозаводе (ГАЗ) не соответствуют реальности, сообщила пресс-служба автоконцерна в комментарии ТАСС. По информации предприятия, показатели текучести кадров и укомплектованность штата соответствуют нормальным значениям, а социальный пакет для работников остается одним из лучших в регионе.

Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы, — говорится в сообщении.

Ранее Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод планирует начать первоначальные этапы сборки новой модели «Волга» весной 2026 года. Данное заявление было сделано в контексте освещения прогресса проекта по восстановлению легендарного отечественного бренда, при этом Мантуров воздержался от комментариев относительно возможного участия в инициативе китайского автопроизводителя, о чем ранее сообщали некоторые источники.

газ
заводы
автомобили
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшую семью с ребенком под Красноярском перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
США в третий раз за месяц ударили по наркобизнесу у берегов Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.