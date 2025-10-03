Представители ГАЗ раскрыли подробности ситуации с массовыми увольнениями ГАЗ опроверг данные о массовых увольнениях на заводе

Сведения о массовых увольнениях сотрудников на Горьковском автозаводе (ГАЗ) не соответствуют реальности, сообщила пресс-служба автоконцерна в комментарии ТАСС. По информации предприятия, показатели текучести кадров и укомплектованность штата соответствуют нормальным значениям, а социальный пакет для работников остается одним из лучших в регионе.

Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы, — говорится в сообщении.

Ранее Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод планирует начать первоначальные этапы сборки новой модели «Волга» весной 2026 года. Данное заявление было сделано в контексте освещения прогресса проекта по восстановлению легендарного отечественного бренда, при этом Мантуров воздержался от комментариев относительно возможного участия в инициативе китайского автопроизводителя, о чем ранее сообщали некоторые источники.