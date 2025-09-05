Стало известно, когда ГАЗ начнет первые этапы сборки автомобилей «Волга»

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) планирует приступить к первым этапам сборки нового автомобиля «Волга» весной 2026 года, сообщил журналистам ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. Заявление было сделано в рамках освещения хода реализации проекта по возрождению легендарного отечественного бренда.

Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства, — указал Мантуров.

При этом он воздержался от каких-либо комментариев относительно потенциального участия в проекте одной из китайских автомобильных компаний. Это предполагалось в ряде источников до прошедшего совещания.

Возрождение модели «Волга» является значимым событием для российского автопрома. Оно ориентировано на обновление модельного ряда отечественных легковых автомобилей.

Ранее Мантуров заявил, что российские власти внимательно следят за соблюдением социальных обязательств на автозаводах, перешедших на сокращенный график работы. Минтруд и Минпромторг совместно с предприятиями ищут варианты альтернативной занятости, чтобы компенсировать потерю доходов сотрудников.