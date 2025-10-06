Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:46

В СПЧ призвали запретить «дикие забавы» народов Средней Азии

Член СПЧ Кабанов призвал запрещать забавы, подобные играм с трупом козла

Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Игра с обезглавленным козлом кок-бору — это древняя дикая забава, изначально предполагавшая наличие голов врагов, сообщил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя проведение таких соревнований в Раменском. По его словам, подобные традиционные соревнования народов Средней Азии нужно запретить на территории России. Кабанов считает, что мигранты должны жить по закону и установленным в нашей стране правилам.

Отрывание головы и разрывание козлов — это древняя дикая забава, фактически это были головы врагов. Это пришло из далекого-далекого средневековья. Естественно, такие игры необходимо запрещать. Мы живем в 21 веке, а они — в 15-м. Мы не должны идти у них на поводу, они должны играть по нашим правилам, — сказал Кабанов.

Он также призвал дать произошедшему в Подмосковье правовую оценку, а чиновников, которые разрешили подобные игры, привлечь к ответственности.

Ранее в деревне Коняшино Московской области состоялось массовое мероприятие с участием мигрантов из стран Средней Азии: порядка 500 человек стали участниками национальной игры под названием «Кок-бору». По правилам, всадники на лошадях должны в жесткой манере бороться с оппонентами за тушу обезглавленного козла, которую нужно забросить в импровизированные ворота.

мигранты
игры
традиции
СПЧ
запреты
