Врачи Подмосковья извлекли аквариумный камень из носа девочки

В Московской области специалисты клинико-диагностического центра «Ромашка» извлекли аквариумный камень из носа трехлетней девочки, сообщает «Москва 24». Он не нанес серьезных повреждений, поэтому сразу после процедуры ребенок с матерью отправились домой.

Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений, — рассказал врач-оториноларинголог Роман Удод.

Отмечается, что перед обращением к врачам мать ребенка попыталась вытащить камень из носа дочки самостоятельно, но случайно затолкала его еще глубже. Специалисты достали камень с помощью специального эндоскопического крючка.

