Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:19

Популярная посуда для выпечки оказалась опасной для здоровья

JHM: формы для выпечки выделяют в пищу циклические силоксаны

Фото: gourmet-vision/Global Look Press

Силиконовые формы для выпечки при нагревании выделяют в пищу опасные для здоровья летучие соединения циклические силоксаны, гласит исследование ученых из Университета Ватерлоо в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM). В результате эксперимента они выяснили, что при запекании часть веществ оказывается в блюде, а другая — в воздухе кухни.

За час выпечки концентрация силоксанов в воздухе достигала 646 микрограммов на кубометр. Отмечается, что особенно высокую дозу опасного вещества получают дети: как при употреблении выпечки в пищу, так и при вдыхании, утверждают ученые.

В исследовании указано, что наибольшую угрозу представляют силоксаны D7–D16. Соединения способны накапливаться в организме и оказывать влияние на эндокринную систему. После повторного использования форм для выпечки их концентрация уменьшается, однако это полностью не устраняет выброс вредных веществ.

Ранее россиян предупредили, что губки для мытья посуды являются рассадником бактерий из-за постоянной влажности. Разделочные доски, особенно деревянные, также накапливают микроорганизмы в царапинах.

посуда
ученые
исследования
кухни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.