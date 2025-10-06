Популярная посуда для выпечки оказалась опасной для здоровья JHM: формы для выпечки выделяют в пищу циклические силоксаны

Силиконовые формы для выпечки при нагревании выделяют в пищу опасные для здоровья летучие соединения циклические силоксаны, гласит исследование ученых из Университета Ватерлоо в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM). В результате эксперимента они выяснили, что при запекании часть веществ оказывается в блюде, а другая — в воздухе кухни.

За час выпечки концентрация силоксанов в воздухе достигала 646 микрограммов на кубометр. Отмечается, что особенно высокую дозу опасного вещества получают дети: как при употреблении выпечки в пищу, так и при вдыхании, утверждают ученые.

В исследовании указано, что наибольшую угрозу представляют силоксаны D7–D16. Соединения способны накапливаться в организме и оказывать влияние на эндокринную систему. После повторного использования форм для выпечки их концентрация уменьшается, однако это полностью не устраняет выброс вредных веществ.

Ранее россиян предупредили, что губки для мытья посуды являются рассадником бактерий из-за постоянной влажности. Разделочные доски, особенно деревянные, также накапливают микроорганизмы в царапинах.