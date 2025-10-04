Грязная правда о вашей кухне: бактерий больше, чем в унитазе, — проверьте эти места

Многие предметы ежедневного использования на кухне содержат значительно больше бактерий, чем принято считать, превосходя по этому показателю даже унитаз. Влажная среда и остатки пищи создают идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Регулярная дезинфекция этих предметов помогает поддерживать гигиеническую безопасность пищевого пространства.

Губки для мытья посуды являются рассадником бактерий из-за постоянной влажности. Разделочные доски, особенно деревянные, накапливают микроорганизмы в царапинах. Ручки холодильника и шкафов контактируют с руками во время приготовления пищи. Слив раковины собирает остатки пищи и жира, создавая питательную среду. Кухонные полотенца при частом использовании без стирки накапливают микробы. Блендеры и мясорубки в труднодоступных местах сохраняют частицы продуктов. Контейнеры для хранения, особенно в резиновых уплотнителях, скапливают бактерии. Секрет чистоты заключается в регулярной дезинфекции губок в микроволновке, замене полотенец каждые 2-3 дня и использовании отдельных досок для разных продуктов. Еженедельная обработка поверхностей специальными средствами значительно снижает бактериальную нагрузку.

