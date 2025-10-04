Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 16:27

Грязная правда о вашей кухне: бактерий больше, чем в унитазе, — проверьте эти места

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие предметы ежедневного использования на кухне содержат значительно больше бактерий, чем принято считать, превосходя по этому показателю даже унитаз. Влажная среда и остатки пищи создают идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Регулярная дезинфекция этих предметов помогает поддерживать гигиеническую безопасность пищевого пространства.

Губки для мытья посуды являются рассадником бактерий из-за постоянной влажности. Разделочные доски, особенно деревянные, накапливают микроорганизмы в царапинах. Ручки холодильника и шкафов контактируют с руками во время приготовления пищи. Слив раковины собирает остатки пищи и жира, создавая питательную среду. Кухонные полотенца при частом использовании без стирки накапливают микробы. Блендеры и мясорубки в труднодоступных местах сохраняют частицы продуктов. Контейнеры для хранения, особенно в резиновых уплотнителях, скапливают бактерии. Секрет чистоты заключается в регулярной дезинфекции губок в микроволновке, замене полотенец каждые 2-3 дня и использовании отдельных досок для разных продуктов. Еженедельная обработка поверхностей специальными средствами значительно снижает бактериальную нагрузку.

Ранее сообщалось, что таблетка для посудомоечной машины может помочь в уборке всего дома. Она справляется с загрязнениями там, где вы даже не ожидали.

кухни
уборка
бактерии
опасность
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах в Грузии определился победитель
Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали
Сборная России по футболу хитростью взяла золото на Играх стран СНГ
На парламентских выборах в Чехии появился лидер
Стали известны подробности спасения дельфина-малыша на берегу моря
Звезде «Форсажа» грозит тюрьма из-за смерти соседской собаки
Операция «Труба 2.0» и ответ «Томагавкам»: новости СВО к вечеру 4 октября
Приемная мать лишилась 11 детей из-за жестокого обращения с ними
Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать
Столтенберг раскрыл, как Трамп шантажировал НАТО
Школьницу забросали горящими спичками и вырвали волосы в день рождения
Орбан ответил, какая форма существования Украины устроит Венгрию
Стало известно, почему альпинисты сорвались с вулкана на Камчатке
Квадроцикл без водителя влетел в пенсионера в Подмосковье
Известный альпинист захотел покорить Эль-Капитан и разбился
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Несколько сотен цыплят погибли в пожаре
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
В Чехии завершились выборы в парламент
Бывший тесть Кокорина попался на вымогательстве $1 млн у Смолова
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.