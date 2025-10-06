Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:13

Вакансия помощника директора вызвала споры из-за необычного требования

Требование пробежать 8 км в вакансии помощника руководителя удивило соцсети

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователей соцсетей удивило необычное требование в вакансии помощника руководителя, кандидат должен пробежать пять-восемь километров в заданном темпе, сообщает Independent. От соискателя также ожидают ответственности, организованности, целеустремленности и «высокой честности и энергии».

Пользователи начали гадать, зачем помощнику директора требуется выносливость. Некоторые восприняли пункт с юмором, предположив, что работодатель ищет спортивного и привлекательного ассистента.

Это, наверное, завуалированный способ убедиться, что кандидат хорошо выглядит, — написал один из комментаторов.

Другие предположили, что требование связано с личными привычками начальника. Один из пользователей предположил, что помощник должен сопровождать начальника на пробежке, делая записи на ходу.

Ранее стало известно, что генеральный директор Ford Джим Фарли отправил своего 17-летнего сына Джеймсона работать сварщиком на лето. Фарли пояснил, что сын «научился работать руками» и «общаться с людьми». Мужчина добавил, что был бы счастлив, если его сын оказался лучшим сварщиком или механиком, работающим со сверхмощными дизельными двигателями, которые производит Ford.

вакансии
работодатели
руководители
работа
