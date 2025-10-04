Клуб «Валдай»
Глава Ford объяснил, зачем отправил сына работать сварщиком

Глава Ford Фарли рассказал, что отправил сына работать сварщиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Ford Джим Фарли отправил своего 17-летнего сына Джеймсона работать сварщиком на лето, о чем он сам рассказал в выпуске подкаста Decoder. Фарли пояснил, что сын «научился работать руками» и «общаться с людьми», передает Business Insider.

Он научился изготавливать изделия, научился работать руками и общаться с людьми, — сказал гендиректор Ford.

Мужчина добавил, что был бы счастлив, если его сын оказался лучшим сварщиком или механиком, работающим со сверхмощными дизельными двигателями, которые производит Ford. По его словам, такой летней работой он решил показать, что общество сейчас недооценивает рабочих и переоценивает обладателей дипломов элитных вузов.

Ранее Финский институт международных отношений (FIIA) осуществил значительные финансовые затраты на кризисные консультации в связи с резонансом вокруг трудоустройства сына президента Александра Стубба. Сумма, потраченная на услуги специалистов по управлению репутацией, превысила €10 тыс. (968 600 рублей). Ситуация возникла в июне, когда Оливер Стубб получил позицию стажера в данном учреждении.

