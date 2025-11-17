Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника МО: ефрейтор Чупин неделю в одиночку удерживал стратегическую позицию

Гвардии ефрейтор Константин Чупин в одиночку удерживал ключевую позицию в течение семи суток, сообщила пресс-служба Минобороны России. Его мужественные действия обеспечили безопасность важнейших армейских маршрутов.

В ходе боя за опорный пункт противника с укрепленной пулеметной точкой штурмовая группа, в которой действовал Чупин, попала под шквальный огонь. Военнослужащий организовал эвакуацию получивших ранения товарищей, а затем продолжил выполнение боевой задачи.

Он подавил огневую точку врага, после чего атаковал гранатами и ликвидировал вражеский расчет. Укрывшиеся в блиндаже бойцы ВСУ отказались сложить оружие и открыли ответный огонь.

Точным броском гранаты Константин нейтрализовал боевиков, после чего уничтожил их стрелковым оружием. Занятую позицию он удерживал в течение семи суток, поддерживая связь с командиром роты по радиосвязи, — сообщили в оборонном ведомстве.

Чупину удалось обеспечить безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации. Его решительные действия позволили подразделениям штурмовиков продвигаться в глубину украинских оборонительных рубежей.

Ранее сообщалось, что иностранный наемник предпринял попытку в одиночку оборонять лесополосу у населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Как сообщил командир штурмового взвода с позывным Физрук, на теле противника была обнаружена татуировка со свастикой.