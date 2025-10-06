Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:48

Раскрыто отношение чешского оппозиционного лидера Бабиша к России

Трухачев: чешский оппозиционер Бабиш относится к России без антипатий

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press

Лидер оппозиционного движения ANO в Чехии Андрей Бабиш не относится к России с явной симпатией, однако он также демонстрирует ненависти к стране, заявил NEWS.ru политолог, богемист Вадим Трухачев. По словам эксперта, Прага считает сторонником РФ любого политика, который не поддерживает вооружение Киева.

В логике военного времени пророссийским готовы называть любого, кто выступает против вооружения Украины и вообще не называет Россию вечным врагом. Как это делает уходящий премьер [Чехии Петр] Фиала, — пояснил Трухачев.

Эксперт отметил, что в отличие от предыдущего руководства страны Бабиш предпочитает язык денег языку войны. Поэтому оппозиционер не делает резких антироссийских заявлений, уточнил политолог.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Победу одержало движение ANO во главе с Бабишем. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что итог выборов стал «очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам».

Чехия
Андрей Бабиш
Россия
