Победа на выборах в нижнюю палату парламента Чехии оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем может привести к смягчению антироссийской политики страны, заявил в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» политолог-богемист Вадим Трухачев. По его словам, между нынешним премьером Петром Фиалой и его возможным преемником есть важные различия, передает корреспондент NEWS.ru.

Фиала — это идеологический русофоб, понимаете? Для него идеология важнее денег, важнее любой прагматики<…> Бабиш как сын бывших функционеров компартии Чехословакии — нет. И его окружают люди преимущественно прагматичные. Чехия будет вести себя как усредненная страна Евросоюза и НАТО, — заявил Трухачев.

По словам специалиста, движение Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») может сформировать коалицию с партией «Автомобилистов», выступающей против вооружения Украины, диктата Брюсселя и миграционного пакта ЕС. Возможным партнером также может стать партия SPD («Свобода и прямая демократия»), однако этому сценарию, как отметил политолог, может противостоять президент Чехии Петр Павел, который, вероятно, попытается навязать Бабишу других союзников.

Эксперт добавил, что даже при смене власти Чехия продолжит оказывать военную помощь Украине, но, вероятно, сократит участие в «снарядной инициативе». Он подчеркнул, что страна остается одним из крупнейших мировых производителей вооружений, и полностью выйти из этого процесса ей не позволят.

Бабиш, по оценке экспертов, может передать производство вооружений частным компаниям, а реализацию «снарядной инициативы» — под контроль НАТО, формально отстранив государство от прямого участия. В определенной степени это действительно позволит ему заявить, что Прага не вовлечена в конфликт напрямую, считает эксперт.

Трухачев также отметил, что Евросоюз не смог повлиять на итоги парламентских выборов в Чехии, так как эта страна является республикой с устоявшимися демократией и политическими институтами, там очень низкий уровень коррупции. По его словам, Прага ведет довольно разнообразную внешнюю политику.