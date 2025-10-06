Политолог рассказал, почему Евросоюз не смог повлиять на выборы в Чехии

Евросоюз не смог повлиять на итоги парламентских выборов в Чехии, так как эта страна является республикой с устоявшимися демократией и политическими институтами, там очень низкий уровень коррупции, заявил политолог Вадим Трухачев на пресс-конференции в «Россия сегодня». По его словам, Прага ведет довольно разнообразную внешнюю политику.

Это страна с устоявшейся демократией и устоявшимися институтами, страна намного менее коррупционная. <…> В странах такого уровня <…> имеет более разветвленную и разнообразную идеографически и тематически внешнюю политику, — сказал Трухачев.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что победа на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем стала «очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам». Он подчеркнул, что результаты голосования показали усталость избирателей от антироссийской риторики. При этом политолог Юрий Светов заявил, что победа ANO никак не повлияет на поддержку Украины и окончание конфликта.