Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 18:48

В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии

Слуцкий счел победу ANO на выборах в Чехии пощечиной евроатлантистам и русофобам

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Победа на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем стала «очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам», заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что результаты голосования показали усталость избирателей от антироссийской риторики.

Результат парламентских выборов в Чехии, на которых победила партия ANO во главе с Андреем Бабишем, стал очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам, — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что простые европейцы устали от навязывания «либеральных псевдоценностей и антироссийской истерии». По его словам, в ЕС усиливается запрос на защиту национальных интересов, а чиновникам в странах объединения стоит заняться своими проблемами.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что победа ANO никак не повлияет на поддержку Украины и окончание конфликта. Он напомнил, что Чехия в значительной мере зависит от помощи Евросоюза. Светов объяснил, что боевые действия завершатся только после победы российской армии.

Чехия
выборы
русофобия
Запад
Леонид Слуцкий
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС сделало заявление о сроках освобождения израильских заложников
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.