Победа на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем стала «очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам», заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что результаты голосования показали усталость избирателей от антироссийской риторики.

Депутат добавил, что простые европейцы устали от навязывания «либеральных псевдоценностей и антироссийской истерии». По его словам, в ЕС усиливается запрос на защиту национальных интересов, а чиновникам в странах объединения стоит заняться своими проблемами.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что победа ANO никак не повлияет на поддержку Украины и окончание конфликта. Он напомнил, что Чехия в значительной мере зависит от помощи Евросоюза. Светов объяснил, что боевые действия завершатся только после победы российской армии.