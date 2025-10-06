Скользкие улицы: кто несет ответственность за гололед и вашу безопасность

С наступлением заморозков в регионах России тротуары и дороги превращаются в опасные катки. Гололед и гололедица приводят к печальным последствиям: от роста бытового травматизма с переломами и сотрясениями до серьезных ДТП с заносами и столкновениями.

За безопасное состояние дорог и тротуаров отвечают дорожные и коммунальные службы. Их работа регламентирована строгими нормативами (ГОСТ Р 50597-2017). Зимняя скользкость должна устраняться в срок от 4 до 12 часов с момента ее образования, в зависимости от категории дороги . Для борьбы со льдом применяются противогололедные материалы и фрикционные смеси (песок, щебень).

Кто не следит за тротуарами?

Если вы поскользнулись и получили травму, важно установить виновника в скользких улицах на этом участке, действуя пошагово.

Не покидайте место падения, вызовите скорую для фиксации травмы и обстоятельств. Попросите свидетелей зафиксировать на фото или видео лед и место происшествия. Установите балансодержателя территории: для придомовой зоны это УК или ТСЖ, для городских тротуаров и дорог — муниципальные коммунальные службы. Соберите документы: медицинское заключение, чеки на лекарства и лечение. Направьте виновной организации претензию о возмещении вреда, а при отказе — обращайтесь в суд.

Кто отвечает за состояние дорог?

Для водителей, попавших в ДТП из-за гололедицы, алгоритм иной. Доказать вину дорожных служб сложно, но возможно.

Фиксация. Сразу же сфотографируйте и снимите на видео место аварии, тормозной путь и само дорожное покрытие, где явно виден гололед.

Акт от ГИБДД. Требуйте от сотрудников ГИБДД составить акт о состоянии дороги с замерами коэффициента сцепления, хотя на практике нужные приборы есть в машине блюстителей дорожного порядка редко.

Обжалование. Если в протоколе вам вменяют нарушение п. 10.1 ПДД, обжалуйте этот вывод, так как он перекладывает всю вину на вас .

Экспертиза и суд. В суде можно ходатайствовать о проведении автотехнической и дорожно-технической экспертиз. Если эксперты установят, что коэффициент сцепления не соответствовал нормативам, у вас есть высокие шансы взыскать ущерб с дорожников.

Надеемся, данная инструкция поможет вам защитить свои права и установить, кто виноват в скользких улицах вашего города. Ранее мы рассказывали, что делать, если кто-то получил травму в гололед.