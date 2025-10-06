Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:40

В России «обнулили» в суде взятый мошенниками кредит

Верховный суд РФ признал недействительным взятый через мошенников кредит

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Верховный суд РФ постановил признать недействительным оформленный через СМС мошенниками кредит, сообщается на официальном сайте. Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционное определение судебной коллегии Московского городского суда и определение Второго кассационного суда общей юрисдикции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, — гласит решение.

В инстанции отметили, что апелляционный суд не дал оценки действиям банка с точки зрения добросовестности и осмотрительности. В заявлении мошенников от имени жертвы содержались недостоверные данные о месте работы заемщицы, ее номера телефона и размера ее дохода. Также в финансовой организации не обратили внимания на три подозрительных перевода по 300 тыс. рублей на счет сторонней юридической организации.

Ранее стало известно, что московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста. Новые владельцы получили иск от департамента городского имущества с требованием аннулировать договор купли-продажи, так как предыдущий собственник приобрел жилье у человека, который незаконно получил квартиру от города посредством подделки документов.

суды
кредиты
мошенники
решения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.