В России «обнулили» в суде взятый мошенниками кредит

Верховный суд РФ постановил признать недействительным оформленный через СМС мошенниками кредит, сообщается на официальном сайте. Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Апелляционное определение судебной коллегии Московского городского суда и определение Второго кассационного суда общей юрисдикции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, — гласит решение.
В инстанции отметили, что апелляционный суд не дал оценки действиям банка с точки зрения добросовестности и осмотрительности. В заявлении мошенников от имени жертвы содержались недостоверные данные о месте работы заемщицы, ее номера телефона и размера ее дохода. Также в финансовой организации не обратили внимания на три подозрительных перевода по 300 тыс. рублей на счет сторонней юридической организации.
Ранее стало известно, что московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста. Новые владельцы получили иск от департамента городского имущества с требованием аннулировать договор купли-продажи, так как предыдущий собственник приобрел жилье у человека, который незаконно получил квартиру от города посредством подделки документов.