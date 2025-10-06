В России «обнулили» в суде взятый мошенниками кредит Верховный суд РФ признал недействительным взятый через мошенников кредит

Верховный суд РФ постановил признать недействительным оформленный через СМС мошенниками кредит, сообщается на официальном сайте. Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционное определение судебной коллегии Московского городского суда и определение Второго кассационного суда общей юрисдикции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, — гласит решение.

В инстанции отметили, что апелляционный суд не дал оценки действиям банка с точки зрения добросовестности и осмотрительности. В заявлении мошенников от имени жертвы содержались недостоверные данные о месте работы заемщицы, ее номера телефона и размера ее дохода. Также в финансовой организации не обратили внимания на три подозрительных перевода по 300 тыс. рублей на счет сторонней юридической организации.

