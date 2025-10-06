Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:29

Россиянам напомнили об увеличении страховых пенсий с 2026 года

Силуанов: страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С нового года страховые пенсии для всех категорий граждан России, включая работающих и тех, кто не трудоустроен, вырастут на 7,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов во время трансляции парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Повышение будет включать индексацию, основанную на уровне инфляции, а также на прогнозируемом уровне зарплат в 2026 году.

Страховые пенсии работающим и неработающим россиянам будут проиндексированы с 1 января на 7,6%, — сообщил Силуанов

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируется проиндексировать на 14,8%. Это следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, внесенного правительством России в Госдуму. Индексация будет учитывать темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

До этого сообщалось, что в 2026 году пенсионеры смогут получить накопительную часть пенсии разовой выплатой при определенных условиях. Право на единовременную выплату возникает, если объем пенсионных накоплений не достигает 440 тыс. рублей и их величина в пересчете на месяц менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. Прожиточный минимум пенсионера в 2026 году превысит 16,2 тыс. рублей.

пенсии
Антон Силуанов
индексация
россияне
