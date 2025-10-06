Патрушев доложил Путину о возросшей урожайности зерна Патрушев: урожайность зерновых в 2025 году в России выросла на 10%

Урожайность зерновых культур в России выросла на 10% по сравнению с показателями прошлого года, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что прогноз по урожаю по итогам 2025 года в 135 млн тонн сохраняется.

В стране сейчас у нас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году на 10%, — отчитался Патрушев.

Вице-премьер также отметил, что Россия уже около шести лет стабильно собирает более 120 млн тонн зерновых. Это стало возможным благодаря господдержке и технологиям. Для выполнения президентского указа о серьезном наращивании объемов производства к 2030 году ищутся новые точки роста, включая сбор двух урожаев с одного поля.

Патрушев особо подчеркнул появление способов эффективного ответа на погодные вызовы. В качестве примера он привел использование специальных самолетов для искусственного увеличения осадков. Такая практика Росгидромета успешно показала себя на Ставрополье, где зафиксирована высокая урожайность на фоне засухи в соседних регионах. В дальнейшем, метод будет тиражироваться и в других субъектах страны, отметил вице-премьер.

Ранее Минсельхоз России сообщил о превышении урожайности гречихи на 7%. Наличие значительных запасов и высокий урожай в этом году полностью обеспечили сырьем отечественные перерабатывающие предприятия.