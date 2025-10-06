Польша выслала на Украину задержанного на границе ребенка

Польские власти выслали на Украину несовершеннолетнего, задержанного на границе сотрудниками СБУ, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы. По данным следствия, 16-летний юноша подозревается в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами и вербовке подростков.

Среди завербованных им лиц оказались двое 15-летних жителей Харькова, осуществивших подрывы возле районных отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах города в декабре 2024 года, — сообщает СБУ.

По версии следствия, завербованная девушка забрала взрывное устройство из тайника, а юноша самостоятельно собрал еще одно СВУ, после чего оба разместили взрывчатку в предназначенных для терактов местах.

Ранее из Польши был депортирован украинец, который в нетрезвом виде управлял поездом. Машиниста поймали во время плановой проверки состава, прибывшего из Киева в польский город Хельм. За это ему запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения сроком на пять лет.