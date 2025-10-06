В Кремле ответили на обвинения СБУ о помощи Китая в наведении ракет

Россия обладает всем необходимым для решения задач спецоперации на Украине потенциалом, в том числе и в космосе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обвинения со стороны СБУ в том, что Китай якобы предоставляет России данные космической разведки.

Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией, — подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские системы ПРО Patriot не справляются с отражением российских воздушных атак на Украину. Как сообщает издание, это связано с тем, что Россия научилась программировать свои ракеты на маневры уклонения от противоракет.

До этого расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS. По данным Минобороны РФ, это произошло у населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области. В результате атаки была ликвидирована сама пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также два транспортных средства повышенной проходимости. Кроме того, погибли не менее 15 украинских солдат.