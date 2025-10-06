Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:35

Юрист ответил, как туристам получить компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Юрист Салкин: за ошибку в загранпаспорте можно взыскать выплаты с государства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В случае выявления ошибки в загранпаспорте предусмотрена возможность взыскания компенсации с государства, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, утраченные финансы из-за сорванного путешествия могут быть возмещены при условии наличия страховки от невыезда.

Туристическое агентство не несет ответственность за ошибки в заграничном паспорте или его недействительность. В подобной ситуации виновным является государство, которое выдало документы с дефектами в изготовлении. Понесенный ущерб в виде стоимости тура или проезда можно взыскать с государства, для этого подается исковое заявление в Министерство финансов РФ. Важно получить на границе решение об отказе выезда из России по причине недействительности паспорта. Если, например, была страховка от невыезда, то расходы также может возместить страховая компания, — отметил Салкин.

Ранее появилась информация, что в начале сентября десятки россиян столкнулись с проблемами при выезде за границу из-за технического брака в их загранпаспортах. В документах был обнаружен дефект: текст был напечатан не точно под графами, что сделало их трудночитаемыми. Пограничники, проверив паспорта, не пропустили россиян в Турцию, ОАЭ, Таиланд и многие другие страны.

