Не шарлотка, а яблочный наполеон! Французский невидимый яблочный пирог — нежные дольки с заварным кремом

Этот французский «невидимый» пирог — не просто выпечка, а настоящее волшебство. Когда я впервые его попробовала, то не могла поверить своим вкусовым рецепторам: ощущение, что ешь самые нежные, тающие во рту яблочные дольки, слегка связанные воздушным заварным кремом. Секрет в том, что теста здесь очень мало, а яблок — очень много, и после выпекания оно практически незаметно и создает эффект цельного фруктового пласта. Это идеальный десерт для тех, кто любит не приторно-сладкую, а легкую, изысканную и по-настоящему яблочную выпечку. Моя семья съедает его за считаные минуты!

Для приготовления вам понадобится: около 900 г яблок (лучше кисло-сладких), 2 яйца, 70 г муки, 100 мл молока, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 20 г сливочного масла, щепотка соли и сок половины лимона. Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Яйца взбейте с сахаром и солью до светлой пены. Добавьте молоко и растопленное охлажденное сливочное масло, снова перемешайте. Просейте в эту же массу муку с разрыхлителем и замесите жидкое тесто, как на блины. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте максимально тонкими слайсами и сразу сбрызните лимонным соком. Аккуратно смешайте все яблочные дольки с тестом, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Переложите массу в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте около 50–60 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме, а затем обязательно уберите в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь — после этого он станет еще вкуснее и лучше нарежется.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.