Простой рецепт для похудения — куриное филе с яблоками и сыром: обалденно вкусно

Готовим простое блюдо для похудения — куриное филе с яблоками и сыром. Нежное куриное филе в сочетании с сочными яблоками и расплавленным сыром создает идеальный вкус. Это блюдо отличается насыщенным вкусом и сочностью, при этом оно простое в приготовлении и подходит для здорового питания.

Ингредиенты

Филе куриное — 600 г

Яблоки — 1-2 шт.

Сыр твердый — 80 г

Греческий йогурт — 2 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль, чеснок — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Куриное филе разрезать вдоль на пласты, отбить молоточком, посолить и поперчить. Яблоки натереть на крупной терке или нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на средней терке. Противень застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить куриное филе, сверху распределить яблочную массу, смазать йогуртом с чесноком и посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут до золотистой сырной корочки. Подавать горячим с овощным гарниром или крупами.

