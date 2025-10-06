Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:00

Простой рецепт для похудения — куриное филе с яблоками и сыром: обалденно вкусно

Готовим простое блюдо для похудения — куриное филе с яблоками и сыром. Нежное куриное филе в сочетании с сочными яблоками и расплавленным сыром создает идеальный вкус. Это блюдо отличается насыщенным вкусом и сочностью, при этом оно простое в приготовлении и подходит для здорового питания.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 600 г
  • Яблоки — 1-2 шт.
  • Сыр твердый — 80 г
  • Греческий йогурт — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль, чеснок — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе разрезать вдоль на пласты, отбить молоточком, посолить и поперчить. Яблоки натереть на крупной терке или нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на средней терке. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.
  2. Выложить куриное филе, сверху распределить яблочную массу, смазать йогуртом с чесноком и посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут до золотистой сырной корочки. Подавать горячим с овощным гарниром или крупами.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

