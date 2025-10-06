Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки

Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку так, и не останется ни крупинки. Нежное гречотто с ароматной курицей, шампиньонами и сливочной сметаной станет настоящим открытием для любителей полезных блюд. Этот сытный и полезный ужин легко приготовить в рукаве, сохранив все соки и ароматы.
Ингредиенты
- Гречка — 1 стакан
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сметана — 1,5 ст. л.
- Вода — 2 стакана
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Чеснок сухой — 1 ч. л.
- Травы итальянские — 1 ч. л.
- Рукав для запекания — 1 шт.
Приготовление
- Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить до мягкости. Добавить нарезанные шампиньоны и куриное филе кубиками, обжаривать 5–7 минут. Гречку перебрать и промыть. В рукав для запекания выложить гречку, обжаренные овощи с курицей и грибами, добавить сметану, соль, специи и чеснок.
- Влить воду, равномерно распределить содержимое, закрепить края рукава. Запекать в разогретой до 190°C духовке 45–50 минут. Аккуратно разрезать рукав, перемешать гречотто и подавать горячим.
Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.