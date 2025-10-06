Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:30

Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки

Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку так, и не останется ни крупинки. Нежное гречотто с ароматной курицей, шампиньонами и сливочной сметаной станет настоящим открытием для любителей полезных блюд. Этот сытный и полезный ужин легко приготовить в рукаве, сохранив все соки и ароматы.

Ингредиенты

  • Гречка — 1 стакан
  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 1,5 ст. л.
  • Вода — 2 стакана
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Чеснок сухой — 1 ч. л.
  • Травы итальянские — 1 ч. л.
  • Рукав для запекания — 1 шт.

Приготовление

  1. Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить до мягкости. Добавить нарезанные шампиньоны и куриное филе кубиками, обжаривать 5–7 минут. Гречку перебрать и промыть. В рукав для запекания выложить гречку, обжаренные овощи с курицей и грибами, добавить сметану, соль, специи и чеснок.
  2. Влить воду, равномерно распределить содержимое, закрепить края рукава. Запекать в разогретой до 190°C духовке 45–50 минут. Аккуратно разрезать рукав, перемешать гречотто и подавать горячим.

Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.

