Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки

Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку так, и не останется ни крупинки. Нежное гречотто с ароматной курицей, шампиньонами и сливочной сметаной станет настоящим открытием для любителей полезных блюд. Этот сытный и полезный ужин легко приготовить в рукаве, сохранив все соки и ароматы.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 1,5 ст. л.

Вода — 2 стакана

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Чеснок сухой — 1 ч. л.

Травы итальянские — 1 ч. л.

Рукав для запекания — 1 шт.

Приготовление

Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить до мягкости. Добавить нарезанные шампиньоны и куриное филе кубиками, обжаривать 5–7 минут. Гречку перебрать и промыть. В рукав для запекания выложить гречку, обжаренные овощи с курицей и грибами, добавить сметану, соль, специи и чеснок. Влить воду, равномерно распределить содержимое, закрепить края рукава. Запекать в разогретой до 190°C духовке 45–50 минут. Аккуратно разрезать рукав, перемешать гречотто и подавать горячим.

