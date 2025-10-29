Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:32

Только гречка и вода нужны для этих обалденных блинов: проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для этих обалденных блинов нужны только гречка и вода. Готовятся проще простого! По вкусу они получаются нежными, с выраженным гречневым ароматом, воздушной и пористой текстурой.

Эти блины особенно хороши с медом, ягодами или авокадо, а отсутствие муки и яиц делает их идеальным выбором для аллергиков и приверженцев безглютеновой диеты.

Вам понадобится: 200 г сырой гречневой крупы и 400–500 мл воды. Гречку промойте, залейте кипятком в соотношении 1:2 и оставьте под крышкой на 1–2 часа до полного набухания. Затем перебейте запаренную гречку с водой блендером до состояния однородного жидкого теста. При необходимости добавьте еще воды до консистенции жидкой сметаны. Если хотите, чтобы блины были с дырочками, добавьте 1 ст. л. разрыхлителя. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием без масла по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой.

Блины при желании можно сделать сладкими или солеными, добавив в тесто сахар или соль. Простота рецепта и польза гречки делают эти блины прекрасным началом дня!

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи из трех ингредиентов.

Для этих обалденных блинов нужны только гречка и вода. Готовятся проще простого! По вкусу они получаются нежными с выраженным гречневым ароматом, воздушной и пористой текстурой.
200 г сырой гречневой крупы
400-500 мл воды
>
Гречку промойте, залейте кипятком в соотношении 1:2 и оставьте под крышкой на 1-2 часа до полного набухания.
Затем перебейте запаренную гречку с водой блендером до состояния однородного жидкого теста. При необходимости добавьте еще воды до консистенции жидкой сметаны.
Если хотите, чтобы блины были с дырочками, добавьте 1 ст. л. разрыхлителя.
Жарьте на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием без масла по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой.
