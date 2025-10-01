Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь

Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь

Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь! Пример умного подхода к готовке, когда все ингредиенты готовятся вместе, создавая гармоничное блюдо. Сливки и горчично-майонезная корочка на курице делают его нежным и сытным. Отличный вариант полезного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

Бедро куриное — 800 г

Рис басмати — 300 г

Овощи замороженные — 400 г

Сливки 15% — 200 мл

Вода — 200 мл

Майонез — 1 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Приправа для курицы — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Промытый рис выложите в форму для запекания, сверху распределите замороженные овощи, посолите и посыпьте чесноком. Равномерно влейте смесь воды и сливок. Куриные бедра обмажьте смесью майонеза, горчицы и приправы для курицы, выложите поверх овощей. Запекайте 50 минут при 190 °C до готовности риса и румяной корочки на курице. Дайте блюду настояться 10 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.