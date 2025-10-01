Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:30

Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь! Пример умного подхода к готовке, когда все ингредиенты готовятся вместе, создавая гармоничное блюдо. Сливки и горчично-майонезная корочка на курице делают его нежным и сытным. Отличный вариант полезного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Бедро куриное — 800 г
  • Рис басмати — 300 г
  • Овощи замороженные — 400 г
  • Сливки 15% — 200 мл
  • Вода — 200 мл
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Приправа для курицы — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Промытый рис выложите в форму для запекания, сверху распределите замороженные овощи, посолите и посыпьте чесноком. Равномерно влейте смесь воды и сливок. Куриные бедра обмажьте смесью майонеза, горчицы и приправы для курицы, выложите поверх овощей.
  2. Запекайте 50 минут при 190 °C до готовности риса и румяной корочки на курице. Дайте блюду настояться 10 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

рис
курица
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.