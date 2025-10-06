Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:33

Автоэксперт рассказал, какой тип зимней резины лучше выбрать

Автоэксперт Попов: жителям больших городов лучше выбрать фрикционные шины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям больших городов рекомендуется выбрать фрикционные шины или так называемую «липучку», заявил «Татар-информу» автоэксперт Дмитрий Попов. Шипованная резина, по его словам, лучше подойдет в местах, где присутствует снежный накат.

Если вы в основном ездите внутри мегаполиса, например, по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, где хорошо чистят дороги, то лучше ездить на липучей резине. На шипованных колесах нужно ездить там, где есть снежный накат, гололед или снег плохо убран, — подчеркнул Попов.

Он предупредил, что, если начать движение на шипованной зимней резине по асфальту без снега, это сократит площадь поверхности контакта колеса с дорогой. Так тормозной путь существенно увеличится, пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что переходить на зимнюю резину в Москве пока преждевременно. По его словам, менять шины нужно при устойчивой среднесуточной температуре ниже плюс пяти-семи градусов.

