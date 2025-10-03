Москвичам рассказали, стоит ли в ближайшие дни менять резину на машине Вильфанд: переходить на зимнюю резину пока преждевременно

Переходить на зимнюю резину в Москве пока преждевременно, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, менять шины нужно при устойчивой среднесуточной температуре ниже плюс пяти-семи градусов.

Совершенно рано [менять летнюю резину на зимнюю], примерно до 20 октября, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что весна в 2026 году наступит в России раньше обычного срока. Он отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей стране. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65-68%.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил, что в первые выходные октября, с 4-го по 5-е число, в Москве и Подмосковье ожидается потепление. В субботу воздух в столичном регионе прогреется до 16 градусов тепла в дневное время, будет облачно и без осадков. В воскресенье в столице будет аналогичная погода, а в Подмосковье возможен небольшой дождь.