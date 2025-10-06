Баклажаны по-азиатски в сладко-кислом соусе: никого не оставят равнодушным. Эта пикантная закуска из баклажанов в сладко-кислом соусе станет настоящим открытием даже для тех, кто не любит этот овощ. Нежная текстура, насыщенный вкус и аппетитный аромат.
Ингредиенты
- Баклажаны — 3–4 шт.
- Вода — 1 литр
- Соль — 2 ч. л.
- Соус соевый — 1 ст. л.
- Уксус яблочный — 25–30 мл
- Сахар — 10 г
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Крахмал — 1 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное для жарки
Приготовление
- Баклажаны очистить от кожицы и нарезать брусочками длиной 5–7 см. В глубокой миске растворить соль в воде, залить баклажаны и оставить под гнетом на 20–30 минут для удаления горечи. Для соуса смешать уксус, соевый соус, сахар, крахмал, перец и измельченный чеснок.
- Слить воду с баклажанов, обсушить их. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Вернуть все баклажаны в сковороду, влить соус, быстро перемешать и готовить 1,5–2 минуты до загустения соуса. Подавать теплыми или охлажденными.
Ранее мы делились рецептом подливы к пюре, в которую вы влюбитесь! Нужно смешать фарш и баклажаны.