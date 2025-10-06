Баклажаны по-азиатски в сладко-кислом соусе: никого не оставят равнодушным. Эта пикантная закуска из баклажанов в сладко-кислом соусе станет настоящим открытием даже для тех, кто не любит этот овощ. Нежная текстура, насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты

Баклажаны — 3–4 шт.

Вода — 1 литр

Соль — 2 ч. л.

Соус соевый — 1 ст. л.

Уксус яблочный — 25–30 мл

Сахар — 10 г

Чеснок — 1–2 зубчика

Крахмал — 1 ч. л.

Перец черный — по вкусу

Масло растительное для жарки

Приготовление

Баклажаны очистить от кожицы и нарезать брусочками длиной 5–7 см. В глубокой миске растворить соль в воде, залить баклажаны и оставить под гнетом на 20–30 минут для удаления горечи. Для соуса смешать уксус, соевый соус, сахар, крахмал, перец и измельченный чеснок. Слить воду с баклажанов, обсушить их. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Вернуть все баклажаны в сковороду, влить соус, быстро перемешать и готовить 1,5–2 минуты до загустения соуса. Подавать теплыми или охлажденными.

