06 октября 2025 в 12:30

Баклажаны по-азиатски в сладко-кислом соусе: никого не оставят равнодушным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-азиатски в сладко-кислом соусе: никого не оставят равнодушным. Эта пикантная закуска из баклажанов в сладко-кислом соусе станет настоящим открытием даже для тех, кто не любит этот овощ. Нежная текстура, насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3–4 шт.
  • Вода — 1 литр
  • Соль — 2 ч. л.
  • Соус соевый — 1 ст. л.
  • Уксус яблочный — 25–30 мл
  • Сахар — 10 г
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Крахмал — 1 ч. л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Масло растительное для жарки

Приготовление

  1. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать брусочками длиной 5–7 см. В глубокой миске растворить соль в воде, залить баклажаны и оставить под гнетом на 20–30 минут для удаления горечи. Для соуса смешать уксус, соевый соус, сахар, крахмал, перец и измельченный чеснок.
  2. Слить воду с баклажанов, обсушить их. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Вернуть все баклажаны в сковороду, влить соус, быстро перемешать и готовить 1,5–2 минуты до загустения соуса. Подавать теплыми или охлажденными.

Ранее мы делились рецептом подливы к пюре, в которую вы влюбитесь! Нужно смешать фарш и баклажаны.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
