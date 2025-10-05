Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 12:57

Баклажаны по-гречески «Кучерикас» — творожно-сырная начинка готовится легко и просто! Эти баклажаны съедят без ничего

Эти запеченные баклажаны с творогом и сыром выручают, когда надо приготовить что-то быстро и вкусно! Блюдо получается настолько эффектным, что его не стыдно подать к праздничному столу, а готовится оно на удивление просто. Мне нравится, как нежная творожная начинка с зеленью и чесноком сочетается с упругими лодочками из баклажана. А когда сверху еще и образуется золотистая сырная корочка… Это просто объедение! Такие баклажаны я часто делаю как горячую закуску или даже как основное блюдо со свежим салатом. Всегда получаю массу комплиментов!

Нам понадобится: 4 средних баклажана, 250 г творога, 200 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, пучок смешанной зелени (петрушка, укроп, базилик), соль и черный перец по вкусу. Баклажаны тщательно моем и разрезаем вдоль пополам. Аккуратно ложкой или ножом выскабливаем середину, чтобы получились лодочки. Мякоть не выбрасываем, а мелко нарезаем. Солим лодочки и оставляем на 10 минут, чтобы ушла горечь. В это время готовим начинку: в миске смешиваем творог, натертый на мелкой терке сыр (половину оставим для посыпки), яйцо, измельченную зелень, чеснок и нарезанную мякоть баклажана. Солим и перчим по вкусу. Лодочки промокаем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Наполняем их творожной начинкой, сверху посыпаем оставшимся сыром. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подаем сразу, пока сыр тянется!

