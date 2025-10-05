Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 14:32

Столтенберг раскрыл, как Трамп едва не «похоронил» НАТО семь лет назад

Столтенберг: Трамп едва не развалил НАТО в 2018 году из-за оборонных расходов

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

НАТО могла прекратить существование в 2018 году из-за позиции Дональда Трампа, который в тот период был президентом США, заявил бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг в своей книге, отрывок из которой приводит The Guardian. По его словам, глава Белого дома был недоволен расходами стран-членов на оборону.

Возможно, это та встреча, на которой развалится НАТО. Альянсу удавалось успешно функционировать в течение 70 лет, но не после 12 июля 2018 года, — отметил Столтенберг.

Экс-генсек НАТО добавил, что Трамп регулярно критиковал союзников за нежелание увеличивать военные расходы. На саммите блока он требовал установить цель в 4% ВВП и угрожал покинуть встречу, добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа начала радикальный пересмотр участия страны в НАТО для восстановления баланса в трансатлантических отношениях. Новый подход предполагает перераспределение финансовой нагрузки и оперативных обязательств в рамках Альянса.

Между тем аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией. По его словам, он обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».

НАТО
Дональд Трамп
США
оборона
Йенс Столтенберг
