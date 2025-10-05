«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению огня после массированного удара российской армии по объектам ВСУ, чтобы получить передышку и восстановить системы противовоздушной обороны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Также парламентарий обратил внимание на неоднозначность формулировок украинского лидера.

Естественно, [хотят получить передышку]. Одностороннее прекращение огня... Правда, он не объяснил, с какой стороны. Им действительно нужна передышка, потому что надо хотя бы частично восстановить ПВО, которую наши размотали вчера просто в хлам своим ударом. Они все-таки используют какие-то средства. Кстати, не очень удачно. Это же не наше ПВО, которое считается лучшим в мире. В связи с этим, я так понимаю, он сразу запросил перемирие, — объяснил Колесник.

Он отметил, что предложения Зеленского о перемирии после атаки ВС РФ говорят о слабых перспективах дипломатии при решении конфликта. Депутат выразил сожаление, что украинская сторона понимает только силу и неспособна вести переговоры.

Какие-то странные формулировки — односторонние, трехсторонние… Видимо, он уже пятый угол ищет после вчерашнего удара. И в связи с этим делаются такие заявления. Но это говорит о том, что, к сожалению, они понимают только силу, нормальные отношения они не воспринимают, — резюмировал Колесник.

Ранее Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе после массированного обстрела страны в ночь на 5 октября. По его словам, это «откроет путь к настоящей дипломатии». При этом глава Украины не уточнил, что именно имеет в виду.