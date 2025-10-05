Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 14:43

«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня

Депутат Колесник: Зеленский захотел передышки после мощного удара России

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению огня после массированного удара российской армии по объектам ВСУ, чтобы получить передышку и восстановить системы противовоздушной обороны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Также парламентарий обратил внимание на неоднозначность формулировок украинского лидера.

Естественно, [хотят получить передышку]. Одностороннее прекращение огня... Правда, он не объяснил, с какой стороны. Им действительно нужна передышка, потому что надо хотя бы частично восстановить ПВО, которую наши размотали вчера просто в хлам своим ударом. Они все-таки используют какие-то средства. Кстати, не очень удачно. Это же не наше ПВО, которое считается лучшим в мире. В связи с этим, я так понимаю, он сразу запросил перемирие, — объяснил Колесник.

Он отметил, что предложения Зеленского о перемирии после атаки ВС РФ говорят о слабых перспективах дипломатии при решении конфликта. Депутат выразил сожаление, что украинская сторона понимает только силу и неспособна вести переговоры.

Какие-то странные формулировки — односторонние, трехсторонние… Видимо, он уже пятый угол ищет после вчерашнего удара. И в связи с этим делаются такие заявления. Но это говорит о том, что, к сожалению, они понимают только силу, нормальные отношения они не воспринимают, — резюмировал Колесник.

Ранее Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе после массированного обстрела страны в ночь на 5 октября. По его словам, это «откроет путь к настоящей дипломатии». При этом глава Украины не уточнил, что именно имеет в виду.

ВСУ
Владимир Зеленский
Украина
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров во второй раз удостоился самой высшей награды Чечни
«Хотят сжечь»: Сийярто сделал европейцам предупреждение из-за Украины
Глава МИД Турции назвал главное препятствие на пути к миру на Украине
Раскрыта судьба жителей дома, разрушенного при взрыве в ЛНР
Робот-пылесос едва не спалил частный дом
Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре»
Астроном рассказал, когда будет видно сближение Луны с Юпитером и Венерой
«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня
Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны
Страны ОПЕК+ решили поднять предельный уровень нефтедобычи
В Германии рассказали, находится ли страна в состоянии войны
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Власти дают новые полномочия полиции после нападения на синагогу
Столтенберг раскрыл, как Трамп едва не «похоронил» НАТО семь лет назад
«Болтовня не поможет»: в ФРГ сделали неожиданное заявление о немецкой армии
Европе предрекли собственный «Перл-Харбор»
ВС РФ взяли Кузьминовку: наступление на Северск, когда освободят город
Как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения
Сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам
«Пойдут дальше»: политолог перечислил последствия отстранения фон дер Ляйен
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.