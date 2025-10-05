Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 14:34

Власти дают новые полномочия полиции после нападения на синагогу

Reuters: полиции Британии дали полномочия подавлять пропалестинские протесты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Великобритании получила дополнительные полномочия для ограничения повторных протестов в одних и тех же местах, сообщает Reuters. Власти пошли на такой шаг после новой пропалестинской демонстрации в Лондоне, которая состоялась несмотря на призывы отменить ее после нападения на синагогу в Манчестере.

Крупные, повторяющиеся протесты могут привести к тому, что некоторые части нашей страны, особенно религиозные общины, будут чувствовать себя в опасности, запуганы и будут бояться выходить из своих домов, — цитирует агентство министра внутренних дел Великобритании Шабану Махмуд.

По данным издания, до этого в центральном Лондоне прошла массовая демонстрация в поддержку организации «Палестинское действие», запрещенной в стране после проникновения активистов на авиабазу и повреждения военных самолетов. Полиция задержала около 500 человек. Премьер-министр Кир Стармер призывал отменить акцию в знак уважения к скорби британских евреев.

Причиной для скорби стало нападение у синагоги в Манчестере, жертвами которого стали два человека. Вооруженный ножом нападавший погиб от рук полицейских на месте.

протесты
полиция
Великобритания
Палестина
Израиль
