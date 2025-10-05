Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 12:08

Врачи поставили нелепый диагноз, который убил пациента

В больнице Британии из-за ошибки врачей умер от голода пациент с синдромом Дауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медицинский персонал на девять дней оставил без питания 56-летнего Эдриана Поултона с синдромом Дауна, из-за чего он скончался в больнице города Пул, графство Дорсет, сообщает Mirror. Внутреннее расследование подтвердило, что именно голод стал причиной смерти пациента.

В больнице врачи ошибочно поставили ему метку NBM (Nil by mouth — запрет на прием пищи и жидкости через рот, который обычно назначется перед операциями. — NEWS.ru), что означало, что он не получал еду в течение девяти дней <...> и трагически скончался всего через две недели после госпитализации, — говорится в статье.

По информации журналистов, изначально пациент был госпитализирован с переломом бедра после падения в доме престарелых. Навещавшие мужчину родственники рассказали, что замечали ухудшающееся состояние мужчины, однако и подумать не могли, что причина в том, что он просто не получает еду.

Ему было очень плохо. Он посмотрел на меня и папу и сказал мне: «Лесли, я не хочу умирать». Он знал, что умрет. Это было просто ужасно, — рассказала сестра погибшего Лесли.

Главный врач университетских больниц Дорсета доктор Питер Уилсон принес семье официальные извинения, а затем было опубликовано исследование, которое вскрыло системную проблему в здравоохранении. Выяснилось, что 40% смертей людей с нарушениями были предотвратимы, а в среднем эта категория пациентов имеет продолжительность жизни на 19,5 лет меньше среднего.

Среди главных причин такой ситуации называется низкая эффективность программ обучения и привлечения сотрудников: только один регион Великобритании достиг целевой показатель по обучению 30 процентов персонала к 2025 году. При этом с 2009 года количество подготовленных медсестер сократилось на 43%.

Ранее сообщалось, что пережившая холокост 89-летняя женщина с Украины была убита на второй день пребывания в американском доме престарелых. Ее 95-летняя соседка оторвала металлическую подставку для ног от инвалидного кресла и нанесла множество ударов.

