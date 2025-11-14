Россиянин из-за энергетиков лишился памяти и способности ходить

Сотрудник хоккейного клуба СКА лишился памяти и способности передвигаться из-за многолетнего систематического употребления энергетических напитков, информирует Telegram-канал «Mash на спорте». 22-летний Артем, работавший специалистом по экипировке в петербургском клубе, начал употреблять энергетики с 14 лет. В последние три-четыре года он выпивал по три банки ежедневно — утром, в дневное время и вечером.

Летом 2025 года у молодого человека возникли острые боли в животе, в итоге его госпитализировали. В медицинском учреждении ему диагностировали панкреатит. После выписки из больницы его состояние вновь ухудшилось, и при повторном обследовании была обнаружена псевдокиста поджелудочной железы. Установка дренажной системы не принесла положительных результатов, и пациента перевели в реанимационное отделение.

Врачи констатировали развитие гнойного некроза поджелудочной железы, потребовавшего хирургического вмешательства. После операции возникли серьезные осложнения. Медики заявили, что регулярное употребление энергетических напитков вызвало разрушительные процессы в желудке и поджелудочной железе. В сентябре 2025 года у Артема начались прогрессирующие проблемы с памятью, а также полная потеря двигательных функций. В настоящее время он проходит реабилитацию, чтобы заново научиться стоять и передвигаться без посторонней помощи.

Ранее нейрохирург Виктор Уго Эспиндола заявил, что употребление энергетических напитков и алкоголя одновременно способно спровоцировать резкое повышение артериального давления и развитие инсульта. Специалист подчеркнул, что даже одна банка энергетика может оказать негативное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы.