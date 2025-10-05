Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 15:18

В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции

АТОР опровергла вспышку вируса Коксаки в Турции

Фото: Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышка вируса Коксаки в Турции не подтверждается, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, случаи заболевания среди российских туристов носят локальный характер и не влияют на их перемещения, а уровень бронирования отелей в регионе не снижается.

Мы в АТОР не можем подтвердить никакой вспышки Коксаки. Если говорить о периодически вспыхивающих у россиян заболеваниях на отдыхе, то и Коксаки в том числе тоже имеет место быть, но носит абсолютно локальный характер, — говорится в сообщении.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что вирус Коксаки способен провоцировать осложнения, включая кардиологические патологии. Специалист добавил, что в исключительных ситуациях инфекция может вызывать поражение легочной системы и органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, он отметил, что инфицирование взрослых вирусом Коксаки происходит в исключительных ситуациях. Специалист подчеркнул, что основной группой риска являются дети, и рекомендовал обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, избегая самостоятельного лечения.

Турция
вирус Коксаки
вспышки
АТОР
туристы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.