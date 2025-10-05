В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции АТОР опровергла вспышку вируса Коксаки в Турции

Вспышка вируса Коксаки в Турции не подтверждается, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, случаи заболевания среди российских туристов носят локальный характер и не влияют на их перемещения, а уровень бронирования отелей в регионе не снижается.

Мы в АТОР не можем подтвердить никакой вспышки Коксаки. Если говорить о периодически вспыхивающих у россиян заболеваниях на отдыхе, то и Коксаки в том числе тоже имеет место быть, но носит абсолютно локальный характер, — говорится в сообщении.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что вирус Коксаки способен провоцировать осложнения, включая кардиологические патологии. Специалист добавил, что в исключительных ситуациях инфекция может вызывать поражение легочной системы и органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, он отметил, что инфицирование взрослых вирусом Коксаки происходит в исключительных ситуациях. Специалист подчеркнул, что основной группой риска являются дети, и рекомендовал обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, избегая самостоятельного лечения.