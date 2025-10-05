«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной» Путин и модератор Лукьянов обменялись цитатами из «Калины красной» на «Валдае»

Президент России Владимир Путин вспомнил цитату из известного фильма Василия Шукшина «Калина красная». Шутливый диалог главы государства и модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова произошел за кулисами. Кадры их диалога показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Так, российский лидер перед началом своего выступления поинтересовался у Лукьянова, «собран ли народ». Модератор в свою очередь ответил фразой одного из героев кинокартины: «К разврату готов, как говорится».

Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: «Чего ж таких некрасивых-то набрал?» — парировал Путин.

Ранее президент рассказал, что, будучи школьником, читал произведение «Над пропастью во ржи» американского писателя Джерома Сэлинджера. Также Путин признался, что не помнит своих оценок, однако ценит знания, которые получил от своего преподавателя.

До этого российский лидер заявил, что во время выступления на «Валдае» честно излагал суть вопросов, посвященных обстановке в мире. По его словам, как на это отреагируют страны Запада — их дело. Путин уточнил, что во время своего выступления у него не было цели «сделать что-то неприятное».