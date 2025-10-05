Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 15:17

«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»

Путин и модератор Лукьянов обменялись цитатами из «Калины красной» на «Валдае»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил цитату из известного фильма Василия Шукшина «Калина красная». Шутливый диалог главы государства и модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова произошел за кулисами. Кадры их диалога показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Так, российский лидер перед началом своего выступления поинтересовался у Лукьянова, «собран ли народ». Модератор в свою очередь ответил фразой одного из героев кинокартины: «К разврату готов, как говорится».

Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: «Чего ж таких некрасивых-то набрал?» — парировал Путин.

Ранее президент рассказал, что, будучи школьником, читал произведение «Над пропастью во ржи» американского писателя Джерома Сэлинджера. Также Путин признался, что не помнит своих оценок, однако ценит знания, которые получил от своего преподавателя.

До этого российский лидер заявил, что во время выступления на «Валдае» честно излагал суть вопросов, посвященных обстановке в мире. По его словам, как на это отреагируют страны Запада — их дело. Путин уточнил, что во время своего выступления у него не было цели «сделать что-то неприятное».

Владимир Путин
фильмы
Валдай
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт собрался бороться с дронами при помощи лазера
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.