Путин ответил, какие оценки он получал за чтение стихотворений в школе

Президент России Владимир Путин заявил, что, будучи школьником, читал произведение «Над пропастью во ржи» американского писателя Джерома Сэлинджера. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он сказал, что не помнит своих оценок, однако ценит знания, которые получил от своего преподавателя.

Я уже не помню про эти оценки, это неважно. Важно, что у нас был талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы. Он нам презентовал тогда то, что появлялось, что было не только модным, а важным, содержательным. Я помню, как он нам предлагал «Над пропастью во ржи», как потом мы все вместе это обсуждали. Вот это важно. Мне повезло на учителей и преподавателей, — сказал Путин.