05 октября 2025 в 14:59

Кадыров во второй раз удостоился самой высшей награды Чечни

Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Чечни Магомед Даудов вручил Рамзану Кадырову медаль «Золотая звезда» Героя Чеченской Республики. Это звание является высшим в республике, впервые Кадыров удостоился его в 2023 году.

От всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — «Герой Чеченской Республики», — заслуженным признанием Ваших выдающихся заслуг перед народом и Родиной!написал Даудов.

Согласно тексту указа, звание присвоено за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу и личное мужество. Также отмечается многолетняя самоотверженная государственная и общественная деятельность Кадырова, направленная на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона.

Ранее Даудов сообщил, что Аймани Кадырова, мать руководителя Чечни и президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, была удостоена высшей региональной награды. По указу губернатора Владимира Сальдо ей вручен орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Областные власти отметили весомый вклад Кадыровой в развитие военного взаимодействия и ее помощь в решении задач, стоящих в период проведения специальной военной операции на территории региона.

Рамзан Кадыров
Чечня
награды
медали
