Кадыров во второй раз удостоился самой высшей награды Чечни Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Исполняющий обязанности главы Чечни Магомед Даудов вручил Рамзану Кадырову медаль «Золотая звезда» Героя Чеченской Республики. Это звание является высшим в республике, впервые Кадыров удостоился его в 2023 году.

От всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — «Герой Чеченской Республики», — заслуженным признанием Ваших выдающихся заслуг перед народом и Родиной! — написал Даудов.

Согласно тексту указа, звание присвоено за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу и личное мужество. Также отмечается многолетняя самоотверженная государственная и общественная деятельность Кадырова, направленная на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона.

Ранее Даудов сообщил, что Аймани Кадырова, мать руководителя Чечни и президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, была удостоена высшей региональной награды. По указу губернатора Владимира Сальдо ей вручен орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Областные власти отметили весомый вклад Кадыровой в развитие военного взаимодействия и ее помощь в решении задач, стоящих в период проведения специальной военной операции на территории региона.