Минздрав озвучил, сколько человек попали в больницы после обрушения в Чечне Минздрав Чечни: после обрушения на похоронах в больницах оказалось 43 человека

В Гудермесском районе Чеченской Республики произошло обрушение деревянной конструкции во время траурной церемонии. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась 84 посетителям, из которых 43 были госпитализированы, сообщило Министерство здравоохранения региона.

После проведения обследования и оказания экстренной помощи 43 пострадавших были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. Остальные отправлены на амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства, — указано в сообщении.

Большинство пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, размещены в Гудермесской центральной районной больнице. Часть пациентов также была распределена между медицинскими учреждениями в Аргуне, Республиканской клинической больницей имени А. А. Кадырова и Республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне. Инцидент рассматривается на предмет соответствия статье 238 Уголовного кодекса РФ. Региональное управление ведомства намерено провести все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.