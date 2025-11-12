Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 06:26

Минздрав озвучил, сколько человек попали в больницы после обрушения в Чечне

Минздрав Чечни: после обрушения на похоронах в больницах оказалось 43 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гудермесском районе Чеченской Республики произошло обрушение деревянной конструкции во время траурной церемонии. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась 84 посетителям, из которых 43 были госпитализированы, сообщило Министерство здравоохранения региона.

После проведения обследования и оказания экстренной помощи 43 пострадавших были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. Остальные отправлены на амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства, — указано в сообщении.

Большинство пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, размещены в Гудермесской центральной районной больнице. Часть пациентов также была распределена между медицинскими учреждениями в Аргуне, Республиканской клинической больницей имени А. А. Кадырова и Республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне. Инцидент рассматривается на предмет соответствия статье 238 Уголовного кодекса РФ. Региональное управление ведомства намерено провести все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

скорая помощь
пострадавшие
Чечня
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Болезненное унижение»: на Западе увидели превосходство Путина
Сбили новейший беспилотник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 12 ноября
Минздрав озвучил, сколько человек попали в больницы после обрушения в Чечне
Дачникам раскрыли лайфхак, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Сон про гробовщика: что подготовила судьба для вас
Запреты врачей, онкология, сбитая пенсионерка, СВО: как живет Буйнов
К чему снятся похороны: символ перемен и новых возможностей
«Удар по печени»: россиян предостерегли от покупки йогуртов
Британия запретит использовать свои морские услуги для одной цели
Военэксперт объяснил, чем грозит ВСУ потеря станции Купянск-Узловой
Рехаб, алкоголизм, тюрьма, скандалы: где сейчас Александр Емельяненко
Диетолог раскрыла, кому противопоказаны острые азиатские блюда
Миронов объяснил, каким семьям с детьми нужна беспроцентная ипотека
В Кремле видели хвалебное приветствие Токаева Трампу
Стало известно, сколько россиян погибли за 10 месяцев из-за дронов ВСУ
«Фейковый босс»: россиянам рассказали о самой частой схеме мошенничества
Россиянам рассказали, какие документы обязательно нужно проверить в ноябре
«Она может стать решающей»: Украине предрекли самую суровую зиму
В России предложили нестандартный ответ на агрессивную политику Британии
Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.