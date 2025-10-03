Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Турецкая картофельная запеканка с кебабом — это сытное и ароматное блюдо, в котором нежное мясо и овощи готовятся вместе в духовке, создавая по-настоящему домашний и очень вкусный ужин. Его главное преимущество в том, что все ингредиенты укладываются в одну форму, и вам не нужно стоять у плиты, переворачивая котлеты на сковороде. Духовка сделает всю работу за вас, наполнив кухню соблазнительными запахами Востока. Это блюдо отлично подходит для семейного обеда и без труда покорит тех, кто любит плотно и вкусно поесть.

Для приготовления вам понадобится: для кебабов — 500 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 4 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец, тимьян; для овощного слоя — 5-6 картофелин, 1 сладкий перец, 1 цукини, 5-6 зубчиков чеснока; для соуса — 1 ст. ложка томатной пасты, 2 ст. ложки растительного масла, розмарин, красный и черный перец. Лук натри на терке, помидоры лучше заморозить и тоже натереть. Смешай их с фаршем, добавь сухари и специи, тщательно вымеси и сформируй продолговатые кебабы. Уложи их в смазанную маслом форму. Сверху слоями выложи картофель, нарезанный четвертинками, полоски перца, кружочки цукини и посыпь чесноком. Смешай все ингредиенты для соуса со стаканом горячей воды и залей запеканку. Плотно накрой форму фольгой и выпекай при 180 градусах около часа. Затем сними фольгу и подрумянь до золотистой корочки. Готовность проверяй по мягкости картофеля. Приятного аппетита!

