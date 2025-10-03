Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:24

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкая картофельная запеканка с кебабом — это сытное и ароматное блюдо, в котором нежное мясо и овощи готовятся вместе в духовке, создавая по-настоящему домашний и очень вкусный ужин. Его главное преимущество в том, что все ингредиенты укладываются в одну форму, и вам не нужно стоять у плиты, переворачивая котлеты на сковороде. Духовка сделает всю работу за вас, наполнив кухню соблазнительными запахами Востока. Это блюдо отлично подходит для семейного обеда и без труда покорит тех, кто любит плотно и вкусно поесть.

Для приготовления вам понадобится: для кебабов — 500 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 4 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец, тимьян; для овощного слоя — 5-6 картофелин, 1 сладкий перец, 1 цукини, 5-6 зубчиков чеснока; для соуса — 1 ст. ложка томатной пасты, 2 ст. ложки растительного масла, розмарин, красный и черный перец. Лук натри на терке, помидоры лучше заморозить и тоже натереть. Смешай их с фаршем, добавь сухари и специи, тщательно вымеси и сформируй продолговатые кебабы. Уложи их в смазанную маслом форму. Сверху слоями выложи картофель, нарезанный четвертинками, полоски перца, кружочки цукини и посыпь чесноком. Смешай все ингредиенты для соуса со стаканом горячей воды и залей запеканку. Плотно накрой форму фольгой и выпекай при 180 градусах около часа. Затем сними фольгу и подрумянь до золотистой корочки. Готовность проверяй по мягкости картофеля. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Общество
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Общество
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Семья и жизнь
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!
Общество
Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.