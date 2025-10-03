Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!

Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!

Эти картофельно-капустные зразы я готовлю, когда хочется сытного и вкусного ужина, но без мяса. Они получаются такими сочными и ароматными, что мои домочадцы уверяют — вкуснее любой отбивной! Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная капустная начинка внутри создают идеальную гармонию. Блюдо выходит бюджетным, готовится просто, а съедается мгновенно. Я люблю подавать зразы со сметаной или томатным соусом — это настоящая comfort food в лучших традициях домашней кухни.

Нам понадобится: 6 картофелин, 300 г капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст.л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отвариваем в мундире, очищаем и разминаем в пюре.

Капусту шинкуем, лук режем кубиком. Обжариваем лук до золотистости, добавляем капусту и тушим до мягкости. Солим, перчим.

В картофельное пюре добавляем яйца, муку, соль. Формируем лепешки, в центр выкладываем капустную начинку. Защипываем края, формируя зразы.

Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подаем горячими со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.