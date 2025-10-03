Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:00

Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти картофельно-капустные зразы я готовлю, когда хочется сытного и вкусного ужина, но без мяса. Они получаются такими сочными и ароматными, что мои домочадцы уверяют — вкуснее любой отбивной! Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная капустная начинка внутри создают идеальную гармонию. Блюдо выходит бюджетным, готовится просто, а съедается мгновенно. Я люблю подавать зразы со сметаной или томатным соусом — это настоящая comfort food в лучших традициях домашней кухни.

Нам понадобится: 6 картофелин, 300 г капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст.л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отвариваем в мундире, очищаем и разминаем в пюре.

Капусту шинкуем, лук режем кубиком. Обжариваем лук до золотистости, добавляем капусту и тушим до мягкости. Солим, перчим.

В картофельное пюре добавляем яйца, муку, соль. Формируем лепешки, в центр выкладываем капустную начинку. Защипываем края, формируя зразы.

Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подаем горячими со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
картофель
капуста
ужины
зразы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон атаковал торговый центр с посетителями под Курском
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.