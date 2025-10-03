Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 20:47

Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7

NYT: Свириденко хотела бы остаться министром экономики Украины

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с дипломатами «Большой семерки» (G7) в июле заявила, что предпочла бы сохранить пост министра экономики, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники. По информации издания, данная шутка связана с действиями украинского президента Владимира Зеленского в отношении национальных антикоррупционных органов.

Шаг Зеленского, направленный на ослабление антикоррупционных агентств, поставил Свириденко в сложное положение. <…> Она рассказала, что если бы знала, какая буря ее ожидает, она осталась бы министром экономики, — говорится в сообщении.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент в конце февраля повысил голос на Свириденко. По информации издания, американский чиновник предоставил собеседнице лишь шесть минут для принятия решения по коммерческому соглашению.

Кроме того, Свириденко сообщила об утверждении правительством проекта государственного бюджета на 2026 год с рекордным объемом ассигнований на оборону. По ее словам, на нужды сектора безопасности планируется выделить 2,8 трлн гривен (приблизительно 5,64 трлн рублей), что соответствует 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года на 16%.

