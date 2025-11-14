В Японии захотели построить плодотворные отношения с КНДР Премьер Японии Такаити снова выразила готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Санаэ Такаити заявила журналистам, что готова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По ее словам, которые приводит ТАСС, Токио намерен построить плодотворные отношения с Пхеньяном. Глава правительства добавила, что хочет добиться прорыва в вопросе возвращения японцев, похищенных разведкой Северной Кореи в 1970-е годы.

Я надеюсь лично встретиться с Ким Чен Ыном на пути к новым, плодотворным отношениям между Японией и Северной Кореей, — сказала Такаити.

Ранее премьер Японии заявила, что Токио настроен заключить мирный договор с Москвой, несмотря на сложности во взаимоотношениях между странами. Она отметила, что позиция страны с критикой по отношению к РФ не меняется.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Однако политолог Юрий Светов выразил мнение, что приход Такаити на пост премьер-министра не приведет к улучшению отношений Японии с РФ.