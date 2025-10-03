Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:30

Министр финансов США накричал на премьер-министра Украины из-за сделки

NYT: Бессент наорал на Свириденко из-за сделки Украины с США

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент в конце февраля накричал на премьер-министра Украины Юлию Свириденко, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Он дал собеседнице всего шесть минут на решение по сделке.

В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент рявкнул Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены, — говорится в публикации.

Сама Свириденко отрицала, что разговор с Бессентом был напряженным. Представитель американского министра на запросы о комментариях не ответил.

В мае украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. За документ проголосовали 338 парламентариев, воздержавшихся и проголосовавших против не было.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам за срыв голосования по сделке с США. Он отметил, что Вашингтону стоит ввести санкции против тех, кто откажется поддержать ратификацию договоренностей. Глава государства подчеркнул, что некоторые выступают против соглашения, несмотря на его значимость для безопасности страны.

