Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:00

Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный суп с зелёным горошком, яйцом и беконом — это сытное и яркое блюдо, которое согреет в любой день. Нежная картофельная основа, сладость горошка и пикантность бекона создают гармоничный вкус, а зелень добавляет свежести. Идеальный обед для всей семьи!

Ингредиенты

  • Картофель — 5-6 шт.
  • Горошек зелёный консервированный — 500 мл
  • Бекон — 150 г
  • Лук шалот — 5-6 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйца — 3 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Зелень(укроп, петрушка) — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Вода — 2,5 л

Приготовление

  1. Картофель нарежьте кубиками, залейте водой и варите 10-12 минут до мягкости. Добавьте горошек, нарезанный перец и измельчённый чеснок. Лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистости вместе с нарезанным беконом.
  2. Переложите зажарку в суп. Яйца отварите вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю вместе с рубленой зеленью. Посолите, поперчите и прогрейте 2-3 минуты. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили грибной суп в грузинском стиле. Простой рецепт для осеннего обеда.

Читайте также
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Общество
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Общество
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Семья и жизнь
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Общество
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
супы
бекон
яйца
зелёный горошек
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.