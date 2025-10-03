Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью

Ароматный суп с зелёным горошком, яйцом и беконом — это сытное и яркое блюдо, которое согреет в любой день. Нежная картофельная основа, сладость горошка и пикантность бекона создают гармоничный вкус, а зелень добавляет свежести. Идеальный обед для всей семьи!

Ингредиенты

Картофель — 5-6 шт.

Горошек зелёный консервированный — 500 мл

Бекон — 150 г

Лук шалот — 5-6 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйца — 3 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Зелень(укроп, петрушка) — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Вода — 2,5 л

Приготовление

Картофель нарежьте кубиками, залейте водой и варите 10-12 минут до мягкости. Добавьте горошек, нарезанный перец и измельчённый чеснок. Лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистости вместе с нарезанным беконом. Переложите зажарку в суп. Яйца отварите вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю вместе с рубленой зеленью. Посолите, поперчите и прогрейте 2-3 минуты. Приятного аппетита!

