Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью

Ароматный суп с зелёным горошком, яйцом и беконом — это сытное и яркое блюдо, которое согреет в любой день. Нежная картофельная основа, сладость горошка и пикантность бекона создают гармоничный вкус, а зелень добавляет свежести. Идеальный обед для всей семьи!
Ингредиенты
- Картофель — 5-6 шт.
- Горошек зелёный консервированный — 500 мл
- Бекон — 150 г
- Лук шалот — 5-6 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйца — 3 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зелень(укроп, петрушка) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Вода — 2,5 л
Приготовление
- Картофель нарежьте кубиками, залейте водой и варите 10-12 минут до мягкости. Добавьте горошек, нарезанный перец и измельчённый чеснок. Лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистости вместе с нарезанным беконом.
- Переложите зажарку в суп. Яйца отварите вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю вместе с рубленой зеленью. Посолите, поперчите и прогрейте 2-3 минуты. Приятного аппетита!
